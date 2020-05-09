İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, ramazana özgü Ege yemeklerinin tariflerini paylaşıyor

AA

Türk kültürünü korumak, gelecek kuşaklara ulaştırmak ve eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde "Geleneksel Ege Yemekleri" temalı çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Enstitü mutfağında hazırlanan yemeklerin tarifleri, görseller eşliğinde sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Bu sayede ramazanda geniş kitlelere ulaşan Enstitü, uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerinin eğitim öğretim faaliyetlerine de devam ediyor.

- "Olumlu dönüşler aldığımız için mutluyuz"

Enstitü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'ne özgü geleneksel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak için topladıkları tarifleri, mutfağa girerek uyguladıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs sürecinde evde kalan kişilerin, restoranların da kapalı olması nedeniyle yeni tarifler denemek istediğine işaret eden Aydın, "Geleneksel Ege Yemekleri" kitabı altında toplamayı planladıkları tarifleri sosyal medyadan tüm halka açmaya karar verdiklerini belirtti.

Şule Aydın, şunları kaydettii:

"Bu önemli kültürel mirasımızı yaşatma bilinciyle, enstitümüz arşivi ve il, ilçe, köy ziyaretleri yoluyla edindiğimiz tariflerimizi derliyoruz. Bizden sonraki nesle aslını yitirmeden ulaşması adına kayıt altına aldığımız tarifleri kitap olarak da hazırlıyoruz. Ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını yapacağımız bu çalışmadaki yemek, tatlı, ekmek ve şerbet tariflerini ramazan münasebetiyle Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Güzel dönüşler aldığımız için mutluyuz."