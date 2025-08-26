İzmir'de alevler yine yükseldi!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, öğle saatlerinde ormanda yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 26.08.2025 - 13:51 Güncelleme: 26.08.2025 - 14:05
Yurt genelinde orman yangınları bitmek bilmiyor. İzmir'de, Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
DHA'daki habere göre alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ