Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık İzmir Şehir Hastanesi, bugün hasta kabulüne başlayacak

        İzmir Şehir Hastanesi, bugün hasta kabulüne başlıyor

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada İzmir Şehir Hastanesi'nin bugün hasta kabulüne başlayacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Şehir Hastanesi, bugün hasta kabulüne başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor. 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor.

        İzmir Şehir Hastanesi, Genel Hastane ile birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun" dedi.

        Hasta kabulüne bugün başlayacak İzmir Şehir Hastanesi; Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Bekle bizi Almanya!
        Bekle bizi Almanya!
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        'Düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        'Düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        EURO 2024'teyiz!
        EURO 2024'teyiz!