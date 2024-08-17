TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’DAN ORMAN YANGIN AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde şu an itibariyle 6 aktif yangın olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yumaklı uluslararası çağrıyı gerektirecek bir husus olmadığını belirtti. Bakan Yumaklı, "Bizi en çok meteorolojik şartlar oluşturuyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklıkla uyarısını söylemiştim. Bir kibrit bile çakmamalarını, izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri aktardı.

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes'te enerji düşürüldü. Bu gece bunları bitirmek için arkadaşlar fedakarca müdahale ediyorlar. Yeni bir yangın çıkmazsa biz bu yangınlara konsantre olarak öncelik vereceğiz.

Bizi en çok meteorolojik şartlar oluşturuyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklıkla uyarısını söylemiştim. Bir kibrit bile çakmamalarını, izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını özellikle rica ediyorum.

Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili bizlerin kabiliyeti, kapasitesi, hava gücü, yerde arkadaşlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın hassasiyeti olmazsa başaramayız. Yangınla mücadelede en büyük şey yangın çıkmamasını sağlamaktır.

Bütün yangınların tamamında can kaybı yok. Yanan alanlarda yaşayan canlıların yok olması, etkilenmesi kimsenin arzu etmediği bir şey. Bunlar için çok üzgünüz. İnsanlar canların böyle yok olmasını istemez.