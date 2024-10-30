Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail ile ateşkes olabilir
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti.

        "Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum." diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

        Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında "gizli" kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı." ifadesini kullanarak buradan Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu.

        REKLAM

        Mikati, bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.

        Öte yandan İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı.

        Belgenin, Hochstein tarafından yazılan anlaşmanın taslağı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #israil
        #lübnan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Esenyurt Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
        Esenyurt Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje