İzmir Ödemiş Belediyesi hangi partide? İzmir Ödemiş Belediye başkanı kimdir? İzmir Ödemiş Belediye başkan adayları İzmir Ödemiş Belediyesi hangi partide? İzmir Ödemiş Belediye Başkanı kimdir? İzmir Ödemiş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Ödemiş Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Ödemiş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:39 facebook

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