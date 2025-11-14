Habertürk
        İzmir'de sokak ortasında işlenen cinayete 4 tutuklama

        İzmir’de sokak ortasında işlenen cinayete 4 tutuklama

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda H.E.'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 23:10 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:11
        
        Olay, 11 Kasım saat 20.00 sıralarında Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi.

        Otomobil ile H.E.'nin (54) iş yerine yaklaşan şüpheliler, silahla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, bu sırada iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan H.E., ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalarda; olaya karışan şüpheli D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) tespit edilerek, önceki gün yakaladı. Yapılan araştırmalarda olaya karışan tarafların akraba oldukları, olayın ailevi sebeplerden dolayı meydana geldiği anlaşıldı. Şüphelilerden E.E., ifadesi sonrası serbest kaldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. D.D., A.D., E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
