İzmir'in bazı ilçelerinde sular akmayacak! 6 Kasım İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU İzmir’de su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresinde su kesintisi yaşayan mahalleler merak ediliyor. Peki, İZSU planlı su kesintisi programı ile İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta, hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 6 Kasım 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri listesi...