İzmir'in bazı ilçelerinde sular akmayacak! 6 Kasım İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İzmirlilerin yaşadıkları bölgede su olmayan vatandaşlar ise İzmir su kesintsi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Kasım İzmir su kesintisi yaşayacak ilçeler
İZSU İzmir’de su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresinde su kesintisi yaşayan mahalleler merak ediliyor. Peki, İZSU planlı su kesintisi programı ile İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta, hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 6 Kasım 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri listesi...
İZMİR’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
6 KASIM 2025 İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER!
İzmir İlçeleri ve Mahalleler:
Bergama: Maltepe Mahallesi (06.11.2025, 11:00-13:00) - Ana Boru Arızası
Bornova: Erzene, Evka 3 Mahallesi (06.11.2025, 10:10-12:10) - Branşman Arızası
Buca: 220/14 Sokak (06.11.2025, 11:00-13:00) - Ana Boru Arızası
Gazimağusa: Aktepe, Emrez (06.11.2025, 11:15-13:15) - Ana Boru Arızası
Karabağlar: Doğanay, Esenlik, Refet Bele, Reis (06.11.2025, 10:40-12:40) - Ana Boru Arızası
Konak: Alsancak, Kültür, Turgut Reis (06.11.2025, 10:40-12:40) - Ana Boru Arızası
Ödemiş: Zafer, Emmioglu, Umurbey (06.11.2025, 09:26-12:30) - Ana Boru Arızası ve Bağlantı Çalışması