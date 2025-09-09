Habertürk
Habertürk
        Cihan abisinin katili mi? | Son dakika haberleri

        Cihan abisinin katili mi?

        Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, gündemden düşmeyen "İzmirli Caner'in kaybı" dosyası ele alınıyor

        Giriş: 09.09.2025 - 19:38 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:38
        Cihan abisinin katili mi?
        Caner’in kaybıyla ilgili olarak dün olduğu gibi bugün de baba Mesut ve kardeşi Cihan stüdyoda yer aldı. Dün canlı yayında duygusal anlar yaşayan Cihan, bugün de gözyaşlarını tutamadı.

        Babası tarafından kardeşini öldürmekle suçlanan Cihan, bu iddialara sert tepki gösterdi. “Ben neden abime zarar vereyim?” sözleri hem izleyicileri hem de Didem Arslan Yılmaz’ı duygulandırdı. Programda ayrıca Cihan’ın annesiyle ilgili çok özel itiraflar da gündeme geldi.

        CİHAN’IN EVİNDEN CANLI YAYIN

        Didem Arslan Yılmaz ve Vazgeçme ekibi, Cihan’ın yaşadığı evden canlı bağlantı yaparak yeni ipuçlarının peşine düştü. Şimdi gözler, yarın Cihan cephesinde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

