İznik Gölü'ndeki batık kilisede bulundu!

Araştırma ekibi, ağustos ayının başından itibaren devam eden dalışlarda çok sayıda buluntu ile üzerinde Aziz Nikolas'ın ismi ve figürünün bulunduğu kolye ucunu gün ışığına çıkardı.

Bölgede 1065 yılında yaşanan büyük depremdeki çökmenin etkisi ya da suların yükselmesiyle gölün içine gömüldüğü tahmin edilen bazilikada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında su altı kazıları sürdürülüyor.

BAZİLİKA DÜNYA ÇAPINDAKİ EN ÖNEMLİ 10 KEŞİFTEN BİRİ

Bir hacıya ait olduğu düşünülen kolye ucunun bulunması, Amerikan Arkeoloji Enstitüsünce 2014'te dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri gösterilen bazilikanın o dönemde hacı kilisesi olduğuna dair işaret olarak değerlendiriliyor.

İznik Gölü Bazilikal Kilisesi Su altı Kazıları Başkanı ve BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu yıl 3 Ağustos'ta başladıklarını dalışları geçen hafta sonunda tamamladıklarını anlattı.

Çalışmalarda raporlama dönemine geçtiklerini belirten Şahin, şunları söyledi:

"Bu sezon '12-B' olarak isimlendirdiğimiz alanda kazı çalışmalarına devam ettik. Burada kazı yaparken sorumuz şuydu: Kilisenin tamamı mı gömülerek terk edildi, yoksa sadece 'U' şeklindeki, havuz ya da kuyu olarak değerlendirdiğimiz bölüm mü gömülerek terk edildi? Geçmiş olduğumuz iki aylık süre zarfında şunu anladık ki sadece atrium (avlu) bölümünde bulunan 'U' şeklindeki yapı, yani kırılan mimari bloklarla gömülerek terk edilmiş.

Bunun dışında yapı genelinde herhangi bir şekilde kırılan mimari bloklarla gömü söz konusu değil. Bunun anlamı, 'U' şeklindeki yapı kilisenin önemli bir bölümü olmalı ki gömülerek terk edilmiş ve daha sonra burası bir şekilde başkaları tarafından kullanılmasın istenmiş. Bu doğrultuda araştırmalarımız ve çalışmalarımız önümüzdeki kazı sezonlarında da devam edecek. Yani bu sırrı anlamaya çalışacağız."