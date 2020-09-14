Sanatçı İzzet Yıldızhan, oğlu ve kızı ile birlikte geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yıldızhan, çocukları ile birlikte bir restoranda yemek yedi.
57 yaşındaki sanatçı daha sonra hayranları ile fotoğraf çekilip sohbet etti.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR