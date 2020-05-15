HABERTURK.COM

Türkücü İzzet Yıldızhan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ailesi ile birlikte evde geçiriyor. Yıldızhan, gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Birkaç gün önce normalleşme sürecine girilmesiyle beraber AVM ve kuaförlerin açılmasına rağmen dışarı çıkmayan türkücü, saçını oğlu Mustafa Yıldızhan'a kestirdi.

"BİR SÜRE DAHA KUAFÖRE GİTMEYECEĞİM"

"10 senedir saçlarımı böyle kesmiyorum" diyen Yıldızhan, o anları sosyal medya hesabından da yayınlayarak, "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa" ifadelerini kullandı.

"BU KORONAVİRÜS BİZİ MAHVETTİ"

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz haftalarda da oğlu Mustafa Yıldızhan'ın saçlarını banyoda keserken çektiği videoyu paylaşmıştı. Türkücü, "Koranavirüs sonrası kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günler de geçecek" demişti. Aynı zamanda takipçilerine 'Evde kal' mesajı veren İzzet Yıldızhan, şu şekilde konuşmuştu:

Bu koronavirüs bizi mahvetti. Onun için kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Bizde yaş sınırı yok. Evlat, evlattır. Baba ne derse, öyle olur bizde. Ben 'Mustafa gel, saçını 3 numaraya vuralım' dedim. O da 'Tamam babacığım. Sen nasıl istiyorsan' dedi.

Mustafa'ya çok yakışıyor. Kaşları, gözleri simsiyah... Oğlum benim, kuzum... Hala babasının önüne oturur, babası da onu tıraş eder. Aslan oğlum benim... Senin oğlun da seni böyle dinlesin inşallah.

KORONAVİRS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!