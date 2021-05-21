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İzzet Yıldızhan'ın 'nafaka' davasında karar!

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'a 15 yaşındaki kızının annesi eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından açılan nafaka davasının düşürülmesine karar verildi

İzzet Yıldızhan'ın 'nafaka' davasında karar! - Magazin haberleri
'Nafaka' davasında karar!
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DHA

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Gizem Şehnaz İzgi'nin avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, davadan vazgeçtiğini ve nafakadan feragat ettiğini belirtti.

Mahkeme de İzgi'nin nafakadan feragat etmesi üzerine davayı düşürdü.

DİYARBECKHAM!

Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz haftalarda Kuruçeşme Sahili'nde görüntülenmişti. Dokuz çocuk sahibi olan Yıldızhan'a, David Beckham ve oğullarıyla karşılaştırılmaları hatırlatılmıştı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İzzet Yıldızhan, 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade etmişti.

"KİMSE İZZET YILDIZHAN'I YABANA ATAMAZ"

58 yaşındaki türkücü, "Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun 4 evladı var, benim 9..." diyerek, gülümsemişti.

"9 ÇOCUĞUN AYLIK MASRAFI 100 BİN TL!" DEMİŞTİ

Öte yandan İzzet Yıldızhan'ın üç ayrı kadından 9 çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz senelerde çocuklarının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyleyen Yıldızhan, ödül ve ceza sistemi uyguladığını ifade etmişti.

"9 çocuğumun maaşı var. İkramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de... Ceza alırlarsa maaşlarını kesiyorum, ödül alırlarsa artırıyorum" diyen İzzet Yıldızhan, ayrıca, "Oğlum Hamza'ya adını Cumhurbaşkanımız verdi" ifadelerini kullanmıştı.

"KISKANÇLIKTAN 3 TANE TELEVİZYON PATLATTI"

Ünlü türkücü, "9 yaşındaki çocuğumun bana çok maddi zararları oldu. 3 tane televizyonu patlattı. Kardeşlerini kıskanıyor. Bir dönem telefonlarımızı habersizce alıp, lavaboya atma huyu vardı" demişti.

"BU KADAR DİKKAT ÇEKECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

İzzet Yıldızhan, oğullarının dövmesi hakkında, "Sosyal medyadan yüzlerce mesaj aldım. Bu kadar dikkat çekeceğini tahmin etmemiştim. Bu bizim şirketimizin amblemi. Burada Yıldızhan’ın 'Y' si var. Çocuklar soy ismimizi yansıttığı için böyle bir şey yapmak istemiş" açıklamasını yapmıştı.

"10 TANE ÇOCUK YAPACAĞIM"

İzzet Yıldızhan, daha önce verdiği bir röportajda ise şu sözleri söylemişti:

Bizim sektörde benim kadar çocuğu olan yok. Çocuğu çok seviyorum. Bazı ünlüleri görüyorum çocukları yok. Ben 10 tane yapacağım. Onların geleceğiyle ilgili her şeyi yapacağım. Ben okumadım, onları en güzel şekilde okutuyorum. Çocuklarıma çok düşkünüm. Ben niyetimi söylüyorum; 10 tane, 12 tane de olsa olur. Üç anne var... Annelerle görüşmüyorum. Hepsi başımın tacı ama anneleri beni istemiyor, terk etmişler yani...

"İYİ BİR EŞ DEĞİLİM AMA ÇOK İYİ BİR BABAYIM"

Yıldızhan, "İyi bir eş değilim ama çok iyi bir babayım. Para evladın yerini dolduramaz. Ben evlatlarımla kısa zaman da geçirsem kaliteli zaman geçiriyorum, onlarla ilgileniyorum. Onlar benim her şeyim" ifadelerini kullanmıştı.

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