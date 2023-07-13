James Webb teleskobu bir yılda neler yaptı?

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NEPTÜN'ÜN HALKALARI İLK KEZ BÖYLE KAYDEDİLDİ Eylül 2022'de James Webb Uzay Teleskobu'nun, Güneş Sistemi'ndeki en uzak gezegen olan Neptün'ün halkalarını kızılötesi ışınlarla ilk kez görüntülediği belirtildi.

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ÖTEGEZEGENE AİT ATMOSFER NASA, Kasım 2022'de teleskobun Dünya'ya 700 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegene ait atmosferi detaylı olarak görüntülediğini duyurdu. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi. James Webb Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi. Böylelikle NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaşmış oldu.