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2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocukların güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla, Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. 14 Aralık 2018 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul önlerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen ‘okul güvenliği’ uygulamasına 83 ekip ve 558 jandarma personeli katıldı.
ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI
İHA'da yer alan habere göre servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunmasının hedeflendiği uygulamada, 5 bin 344 şahıs ile 2 bin 580 aracın kontrolü gerçekleştirildi. Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından kontrol edilen araçlardan 14’ü trafikten men edilirken, 45 sürücüye 12 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.
KAYIP OLAN 2 KİŞİ BULUNDU
Yapılan GBT sorgulamaları sonucunda ise çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Kontroller kapsamında icra edilen faaliyetlerde Gevaş ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından kayıp şahıs olarak aranan 2 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, benzer uygulamaların çocukların güvenliği için eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği belirtildi.
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