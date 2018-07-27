Bilgisayar destekli özel yazılım kullanmışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların örgüt kurarak silah imal edip İstanbul ili genelinde piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde; şüphelilerin kimlik bilgileri ve imalatta kullandıkları adresler tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı. İHA'nın haberine göre, Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde 3 iş yeri ve 9 konut olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, şüphelilerin tamamını kıskıvrak yakaladı. Adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, bir pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilo toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.



BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖZEL YAZILIM KULLANMIŞLAR



Bilgisayar destekli özel bir yazılım ve parça üreten CNC makineleri kullanarak tabanca namlularını ürettikleri öğrenilen en şüphelilerin, söz konusu yazılım sayesinde dünyaca ünlü tabanca markalarının sahtesini yaptıkları belirlendi.



ÇOCUK GİYİM MAĞAZALARI İLE KAMUFLAJ



Operasyon sonucunda şüphelilerin, imal edilen tabancaların, imalathaneden içerisinde özel dizayn edilmiş bölmeler bulunan araçlarla sevkinin yapıldığı, silahları kamufle etmek için 0-12 yaş arası çocuk giyim eşyaları satan mağazalarda satılarak dikkat çekmemeye çalışıldığı tespit edildi.



SİLAH USTASINA EŞİ DE YARDIM ETMİŞ



Yakalanan silah ustasının eşi ile birlikte imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ortaya çıktı.

Yakalanan 10 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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