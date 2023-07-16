Jane Birkin evinde ölü bulundu

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Jane Birkin, müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yaptı. 4

Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı. 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi.

Kızları Kate Barry 1967'de doğdu. En büyük aşkı Serge Gainsbourg ile 'Slogan' filminin setinde tanıştı. Yıllar boyunca hem müzikal hem sinemasal anlamda ortaklıklarda bulundular. 1980'de ayrılmalarına rağmen dostlukları hep devam etti. Bu ilişkiden kızı ünlü oyuncu Charlotte Gainsbourg doğdu. 1982'de de yönetmen Jacques Coillon'dan üçüncü kızı Lou Doillon doğdu.

Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon, AA