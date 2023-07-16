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        Jane Birkin evinde ölü bulundu

        Bir döneme damga vuran İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin. 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yıldız, bakıcısı tarafından evinde bulundu

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 15:44
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        Şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin (76), hayata veda etti. Birkin’in cansız bedeninin Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

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        JANE BIRKIN HAKKINDA

        İngiliz şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Jane Mallory Birkin OBE, 14 Aralık 1946 Londra'da dünyaya geldi.

        1966'da çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırmıştı. 1969'da eşi Serge Gainsbourg ile birlikte söylediği "Je t'aime... moi non plus" ('I love you... me neither') şarkısı ile tanındı.

        1975'te ise Gainsbourg'un ilk filmi olan "Je t'aime... moi non plus" filmindeki rolü ile 'En İyi Oyuncu' dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

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        Jane Birkin, iki Agatha Christie filmi olan 'Death on the Nile' ve 'Evil Under the Sun' filmlerinde rol aldı ve 'Baby Alone in Babylone', 'Amours des Feintes', 'Lolita Go Home'un da içinde olduğu birçok albüm yaptı.

        1992'de 'Victoires de la Musique' ödüllerinde 'Yılın Kadın Sanatçısı' ödülünü kazandı.

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        Jane Birkin, müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yaptı. 4

        Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı. 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi.

        Kızları Kate Barry 1967'de doğdu. En büyük aşkı Serge Gainsbourg ile 'Slogan' filminin setinde tanıştı. Yıllar boyunca hem müzikal hem sinemasal anlamda ortaklıklarda bulundular. 1980'de ayrılmalarına rağmen dostlukları hep devam etti. Bu ilişkiden kızı ünlü oyuncu Charlotte Gainsbourg doğdu. 1982'de de yönetmen Jacques Coillon'dan üçüncü kızı Lou Doillon doğdu.

        Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon, AA

        #Jane Birkin
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