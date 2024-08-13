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        Haberler Dünya Japon bilim insanları, bilimsel keşif için ilk kez "yapay zeka bilim insanı" geliştirdi | Dış Haberler

        Japon bilim insanları, bilimsel keşif için ilk kez "yapay zeka bilim insanı" geliştirdi

        Japonya merkezli araştırma ve geliştirme şirketi "Sakana AI", bilimsel keşif için ilk kez "yapay zeka bilim insanı" sistemi oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:34
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        'Yapay zeka bilim insanı' geliştirildi
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        "Sakana AI" adlı şirketin internet sitesinde paylaştığı blog yazısında, Foerster Laboratuarları, Oxford Üniversitesi ve bir çok diğer üniversite ile yapılan ortak çalışma sonucu ilk kez "yapay zeka bilim insanı"nın geliştirildiği duyuruldu.

        Yazıda, geliştirilen yapay zeka bilim insanının, bilimsel keşifler ve araştırmalar için makine öğrenim sistemi kullanabileceği belirtildi.

        "Yapay zeka bilim insanı" sisteminin var olan araştırmaları incelebilmesinin yanı sıra yeni araştırma fikirleri sunabileceği aktarılan yazıda, bu sistemin araştırmalar için kod yazabileceği de kaydedildi.

        Yazıda, sistemin araştırma sonuçlarını özetleyebileceği ve kendi ulaştığı bulguları bilimsel yazı olarak sunabileceği de açıklandı.

        Sistemin, yapay zeka tarafından oluşturulan makaleleri insana yakın bir doğrulukta değerlendirebildiği kaydedilen yazıda, sistemin, bilim insanlarının oluşturduğu bilimsel topluluk çevresini taklit edebileceği de öne sürüldü.

        Yazıda, yapay zeka sisteminin yapacağı araştırmaların, makine öğrenim sistemleri ve kod yazma üzerine olacağı belirtilirken, bu konulara dair akademik makaleler oluşturabileceği de kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Japonya
        #Yapay Zeka
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