Japon hükümeti, Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Japon hükümeti, Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik verecek

Nüfusu hızla azalan Japonya’da çalışan kesimin Tokyo gibi büyük şehirlerde aşırı yoğunlaşması, hükümeti kaygılandırıyor. Önlem olarak hükümet kırsal bölgelere taşınmayı kabul edenlere çocuk başına 1 milyon yen (yaklaşık 7,700 dolar) vermeyi vadediyor.

Japon hükümeti, Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik verecek
BBC TÜRKÇE

Nüfusu hızla azalan Japonya’da çalışan kesimin Tokyo gibi büyük şehirlerde aşırı yoğunlaşması, hükümeti kaygılandırıyor. Önlem olarak hükümet kırsal bölgelere taşınmayı kabul edenlere çocuk başına 1 milyon yen (yaklaşık 7,700 dolar) vermeyi vadediyor.

Yeni teşvik programı Nisan ayında yürürlüğe girecek ve aile başına en fazla 5 milyon yen (yaklaşık 38,500 dolar) ödeme yapılacak. Teşvik planından 2027 yılına dek 10 bin kişinin yararlanması umuluyor.

Azalan ve yaşlanan nüfus

Japonya’nın nüfusu yıllardır azalma eğiliminde. En sert düşüş geçen yıl yaşandı ve ölümler ile doğumlar arasında 726,342 fark meydana geldi.

Buna karşılık çalışma yaşına gelen pek çok genç Japon, atalarının yaşadığı köyleri ve kasabaları bırakıp çalışma, eğitim ve evlilik olanaklarının daha fazla olduğu Tokyo ve Osaka gibi büyük şehirlere göç ediyor.

Kırsal kesimde geride kalan yaşlılardan sonra, bu yerlerin hayalet şehirlere dönüşmesi ve büyük şehirlere akın edenlerin bu metropollerde yarattığı yoğunluk Japon hükümetini harekete geçirdi.

Teşvik planında Tokyo’nun 23 ilçesi ve çevresindeki Chiba, Saitama ve Kanagawa eyaletleriyle beraber 37 milyonluk bir nüfusun, hükümet tarafından seçilmiş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olan 1.800 köy ve kasabaya yerleştirilmesi öngörülüyor.

Aranan şartlar arasında her hanede en az bir çalışanın yeni taşındıkları yerde ya yeni bir iş kurması ya da oradaki bir küçük ve orta ölçekli işletmede iş bulması var. Aile taşındıktan sonra en az beş yıl orada yaşamak zorunda. Aksi halde verilen teşviği geri ödemekle yükümlü.

1974 yılında doğum oranının ilk defa 2.1’in altına düşmesiyle gelecekte nüfusu yüzde 25 azalma riski bulunan Japonya’da hükümet bir süredir hem kırsal kesimdeki nüfus azalmasını stabilize etmek ve hem de şehirlerdeki nüfus yoğunlaşmasını azaltmak için uğraşıyor.

TokyoGetty Images

Küresel sorun

Tokyo’dan çıkma karşılığında ödenecek teşvik planları daha önce dünyanın başka metropollerinde de değişen başarı oranlarıyla uygulandı.

2021’de İrlanda 68 bin çalışanı Dublin’den çıkmaya teşvik eden Kırsal Geleceğimiz adlı planı uygulamaya koydu.

Avrupa’da Japonya gibi hızla yaşlanan İspanya, İsviçre ve İtalya’da köyler boş duran gayrimenkullere yerleşmeleri için yabancılara on binlerce euro vermeyi vadediyor. Amerika’da ise pandemi ile beraber evden çalışmanın artmasıyla beraber Zoom kasabaları oluştu.

Japonya’da 65 yaş ve üstü nüfus rekor bir şekilde artarak 125 milyonluk toplam nüfusun yüzde 29’una ulaşmış durumda. Çalışan nüfus olarak kabul edilen 15-64 yaş arası nüfus ise şimdiye kadarki en düşük seviyesi olan yüzde 58’e indi.

Önceki yıllarda nüfusta yaşanan net kayıplar yurt dışından Japonya’ya göç edenlerle bir yere kadar telafi edilebiliyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılından yakın zamana kadar uygulanan sınır kontrolleri nedeniyle ülkeye yaşama amaçlı giriş yapan yabancı sayısı da azaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nepal'de düşen uçakta hayatını kaybeden yardımcı pilot, eşiyle aynı kaderi paylaştı
BBC Nepal'de düşen uçakta hayatını kaybeden yardımcı ...
İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra nasıl yakalandı?
BBC İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina ...
Nepal'de uçak kazası: Ölen yolculardan birinin düşüş anını Facebook'ta canlı yayımladığı ortaya çıktı
BBC Nepal'de uçak kazası: Ölen yolculardan birinin düşüş ...
İngiltere'de 12 kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden polis görevden alındı, Londra Emniyet Müdürü özür diledi
BBC İngiltere'de 12 kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ...
Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez azaldı
BBC Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez azaldı
Almanya'dan 'Putin’i yargılamak için' uluslararası mahkeme önerisi
BBC Almanya'dan 'Putin’i yargılamak için' uluslararası ...
Londra’da 800’den fazla polis, taciz ve şiddet şikayetleri nedeniyle inceleme altında
BBC Londra’da 800’den fazla polis, taciz ve şiddet ...
Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı, Norveç'ten sığınma talep etti
BBC Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı, ...
Uzaydaki yeni ve büyük girişimler sonuç verecek mi?
BBC Uzaydaki yeni ve büyük girişimler sonuç verecek mi?
Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en zengin yüzde 1'lik kesime gitti
BBC Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.