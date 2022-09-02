Japon Yeni 24 yılın dibinde 0:00 / 0:00

AA

Japon Yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybına uğradı. En son Eylül 1998'de 139 Japon Yeni bandını gören 1 dolar, bu sabah 140 Japon Yeni seviyesini aştı.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, düzenlediği basın toplantısında, değer kaybeden Japon Yeni'ne yönelik "son dalgalanmaların bir şekilde arttığı izlenimi ediniyorum" dedi.

"Kurlardaki aşırı oynaklık ve düzensiz hareketlerin ekonomik ve finansal istikrar üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği" uyarısında bulunan Suzuki, olası bir hamle vurgusu yaptı.

Hükümetin, para piyasası hareketlerini "yüksek ihtiyatla" izlediğini kaydeden Suzuki, diğer ülkelerin finans otoriteleriyle iletişim halinde, gerektiğinde uygun hamleyi yapacaklarını söyledi.

'DİKKATLE İZLENİYOR'

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, piyasa eğilimlerinin dikkatle izlendiğini belirterek, "Döviz kurlarının, ekonomi esaslarıyla doğru orantılı şekilde istikrarlı duruşu önemli" dedi.

Ani dalgalanmaların arzu edilmediğini kaydeden Matsuno, "Değişkenlik artıyor ve hükümet, piyasa gelişmelerini yüksek aciliyetle ve yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Zayıf Japon Yeni, "iki ucu keskin bir kılıç" olarak tanımlanıyor. Zira Japon ihracatçılara, denizaşırı karlarını artırmasında yardımcı olurken, enerji ve hammadde ithalat maliyetlerini ise yükseltiyor.