Japonya açıkladı! 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılama seferberliğinin geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başladığı Japonya'da, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının etkinliğine dair şüpheleri gündeme getiren bir gelişme yaşandı.

İKİ DOZ AŞISI DA YAPILMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre aşının 2 dozunu da yaptıran bir sağlık çalışanına, korona virüs bulaştığı açıklandı. Ishikawa eyaletindeki bir hastanede geçici personel olarak çalışan ve 13 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Covid-19 aşısının 2 dozunu da alan kişinin, bir Covid-19 hastası ile yakın temas kurmasının ardından tedbir amacıyla yapılan virüs testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

COVID-19 BELİRTİSİ ÇIKMADI

Çalışanın herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği açıklandı. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada ise aşılamanın ardından vücudun antikor üretmesinin zaman alabildiği belirtildi.

ACİL DURUM TEDBİRLERİ UYGULANIYOR

Japonya'da Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşanması üzerine 5 Nisan'da hükümet Osaka, Hyogo ve Miyagi'de acil durum tedbirleri uygulama kararı almış, geçtiğimiz cuma ise Tokyo, Kyoto ve Okinawa da söz konusu eyaletler arasına eklenmişti.

JAPONYA'DA 9 BİN 422 CAN KAYBI OLDU

Dün itibariyle ülkede Covid-19 vakalarının toplam sayısı 507 bin 607'ye ulaşmış, ölü sayısı da 9 bin 422'ye yükselmişti.