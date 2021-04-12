Japonya açıkladı! 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınÇağın HastalıklarıÜZEN AÇIKLAMA | Son dakika: İki doz Pfizer-BioNTech aşısı oldu, testi pozitif çıktı
ABONE OL

Japonya açıkladı! 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı oldu!

Japonya'da Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının 2 dozunu da yaptıran bir sağlık çalışanına korona virüs bulaştığı açıklandı. Sağlık çalışanının, herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği de bildirildi

ÜZEN AÇIKLAMA | Son dakika: İki doz Pfizer-BioNTech aşısı oldu, testi pozitif çıktı
Japonya açıkladı! 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı oldu!
0:00 / 0:00
İHA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılama seferberliğinin geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başladığı Japonya'da, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının etkinliğine dair şüpheleri gündeme getiren bir gelişme yaşandı.

İKİ DOZ AŞISI DA YAPILMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre aşının 2 dozunu da yaptıran bir sağlık çalışanına, korona virüs bulaştığı açıklandı. Ishikawa eyaletindeki bir hastanede geçici personel olarak çalışan ve 13 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Covid-19 aşısının 2 dozunu da alan kişinin, bir Covid-19 hastası ile yakın temas kurmasının ardından tedbir amacıyla yapılan virüs testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

COVID-19 BELİRTİSİ ÇIKMADI

Çalışanın herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği açıklandı. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada ise aşılamanın ardından vücudun antikor üretmesinin zaman alabildiği belirtildi.

ACİL DURUM TEDBİRLERİ UYGULANIYOR

Japonya'da Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşanması üzerine 5 Nisan'da hükümet Osaka, Hyogo ve Miyagi'de acil durum tedbirleri uygulama kararı almış, geçtiğimiz cuma ise Tokyo, Kyoto ve Okinawa da söz konusu eyaletler arasına eklenmişti.

JAPONYA'DA 9 BİN 422 CAN KAYBI OLDU

Dün itibariyle ülkede Covid-19 vakalarının toplam sayısı 507 bin 607'ye ulaşmış, ölü sayısı da 9 bin 422'ye yükselmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ZİYAN OLUYOR! Son dakika Prof. Tufan Tükek: BioNTech aşıları gitmeyenler yüzünden ziyan oluyor
SAĞLIK'BioNTech aşıları ziyan oluyor!'
12 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
TAHRİP EDİYOR! Son dakika: 'Korona' sonrası 4 ağır hastalık!
SAĞLIK'Korona' sonrası 4 ağır hastalık!
Bilim Kurulu toplanıyor! SON DAKİKA: Yeni yasaklar gelecek mi?
SAĞLIKGözler Bilim Kurulu'nda! Yeni tedbirler masada
Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür'den, ilk doz aşı sonrası Kovid-19a yakalananlar için uyarı
SAĞLIKAntalya İl Sağlık Müdürü'nden aşı uyarısı!
Son dakika Korona Yeni vaka sayısı 50 bine düştü! - Haberler
SAĞLIKYeni vaka sayısı 50 bin 678
11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika: Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılanma oranını açıkladı - Haberler
SAĞLIKVali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılanma oranını ...
40 günde patladı! Yeni koronavirüs tedbirleri masaya yatırılacak
SAĞLIK40 günde patladı! Yeni koronavirüs tedbirleri masaya ...
Son dakika: Malta'da kopan parmağını sırt çantasında Türkiye'ye taşıdı ve literatüre girdi
SAĞLIKParmağı koptu! 19 saatte 'imkansız' ameliyat