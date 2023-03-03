Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Japonya'da, intihar eden öğrencilerinin sayısı 2022'de şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) 2022 yılında intihar eden öğrenci sayısını açıkladı.

MEXT verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde intihar eden öğrencilerinin sayısı, önceki yıla kıyasla 39 artarak 512'ye çıktı.

Buna göre 2022'deki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oran olarak dikkat çekti.

Japonya'da 2022 yılında 17 ilkokul, 143 ortaokul, 352 lise öğrencisi intihar etti.

Öğrenci intihar oranları yıl içinde en yüksek olarak, Haziran'da 60 ve Eylül'de 57 olarak kayda geçti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.