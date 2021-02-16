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HaberlerDünyaBizde olsa... Son dakika: Japanyo 7,3'le sarsıldı hiç ölen olmadı
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Japonya'da meydana gelen 7,3lük depremin bilançosu açıklandı: 160 kişi yaralandı!

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmadığı ve 160 kişinin yaralandığı açıklandı. Depremde 1700 binada hasat oluştu

Bizde olsa... Son dakika: Japanyo 7,3'le sarsıldı hiç ölen olmadı
Japonya'daki depremin bilançosu açıklandı!
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, 1700 binada hasar oluştu.

Kyodo ajansının haberine göre, 13 Şubat gecesi Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.07'de, 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, can kaybı rapor edilmedi.

Deprem sonrası Fukuşima'da yaklaşık 1400, Miyagi'de 180 olmak üzere ülkenin kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde bulunan eyaletlerde toplamda 1700 binada hasar tespit edildi.

ARTIÇLAR SÜRÜYOR

Dün gece Fukuşima açıklarında yerel saatle 21.29'da 50 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre 7,3'lük depremden şimdiye kadar 80 civarında artçı deprem oldu.

Artçıların dördü 5 ve üzeri, 26'sı 4 ve üzeri olarak kaydedildi.

BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sarsıntının ekseriyetle etkilediği 4 eyaletteki okullarda 324 ayrı noktada hasar tespit edildi.

Duvar, zemin, pencere, su borusu gibi noktalarında görülen hasarlar sonucu 80'den fazla okulda eğitime geçici ara verildi.

Miyagi'nin Şinçi kasabasında tüm evlere, Yamamoto kasabasında 900'den fazla eve su tedariğinin aksaması sonrası Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli afet yardım kapsamında bölgeye sevk edildi.

Kirin ve Asahi firmaları, bira fabrikalarında meydana gelen hasar sonrası üretimi durdurdu.

SEFERLER AKSADI

Deprem sonrası yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle başkent Tokyo'yu bölge geneline bağlayan tren seferleri aksadı.

Fukuşima ile Miyagi’de elektrik direkleri ile hızlı tren geçişlerini sağlayan köprülerin depremde hasar görmesi nedeniyle Tohoku Şinkansen tren hattındaki bazı seferleri durdu.

Doğu Japonya Demiryolları (JR East) Tohoku Şinkansen hattının 10 gün içerisinde tam olarak normale dönmesinin beklendiğini duyurdu.

JR East, bünyesindeki Akita ve Yamagata Şinkansen hatlarının sefer sayılarını düşürdü.

Japonya Havayolları (JAL) ile All Nippon Airways (ANA) Tokyo’nun Haneda ile Osaka'daki İtami havalimanlarından Tohoku bölge eyaletlerine seferlerini artıracağını açıkladı.

Miyagi merkezli otobüs işletmecilerinden JR Tohoku firması da Tokyo ile Fukuşima ve Sendai istasyonları arasında sefer sayılarını artırdığını bildirdi.

TOPRAK KAYMASI UYARISI

JMA bölgede sağanak beklendiğini açıkladı ve olası toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan kuzeybatıda Japon Denizine kıyı eyaletlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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