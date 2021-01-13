Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği bildirildi.

Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor
AA

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da halihazırda 4 eyalette süren OHAL kapsamına başkentin kuzeyindeki Toçigi, güneybatıdaki Fukuoka, ülkenin merkezindeki Gifu ve batısındaki Hyogo ile Kyoto da alınacak.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Başbakan Suga Yoşihide’nin gün içerisinde düzenleyeceği basın toplantısında, OHAL'in son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Vaka sayılarının düşüş eğilimi göstermediği Osaka ve Aiçi'nin de uygulama kapsamına alınacağı kaydedildi. Böylelikle, geçen Cuma Tokyo, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyaletlerinde yürürlüğe giren OHAL, ülke geneli 11 eyalete genişletilecek.

Öte yandan Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa, Kovid-19’a karşı danışman heyetle görüşmesinde, düşüş eğilimi göstermeyen vaka sayıları sonrası ülke geneli durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Mecliste konuşan Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, OHAL kapsamının genişletilmesine yönelik "isteksiz" olduğunu belirterek, "Beraber çalışırsak salgına yakalananların sayısını aşağı yöne doğru çevirebiliriz." dedi.

Hafta sonu katıldığı televizyon programında konuşan Başbakan Suga Yoşihide, OHAL kapsamına alınmayı talep eden eyaletlere yönelik, "Durumu birkaç günde daha izlememiz gerektiği şeklinde bilgilendirildim. Zor bir süreç içerisinde olduklarının farkındayım. Gerekirse ivedilikle müdahale edeceğiz." demişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 298 bin 884’e, ölü sayısı 4 bin 192’ye yükseldi. Ülke genelinde 881 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 77 bin 133’e, Osaka’da 35 bin 306’ya, Kanagawa’da 28 bin 940’a, Aiçi’de 19 bin 768’e, Saitama’da 18 bin 432’ye, Hokkaido’da 14 bin 997’ye, Çiba’da 14 bin 958’e, Hyogo’da 12 bin 401’e, Fukuoka’da 11 bin 757’ye, Kyoto’da 6 bin 187’ye çıktı.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FBI: Kongre olayları kapsamında 160 kişiye dava açıldı
DÜNYAFBI: Kongre olayları kapsamında 160 kişiye dava ...
SON DAKİKA: Moskova'da tartışmalara neden olan "Stalin Döner" kapandı - Haberler
DÜNYATartışma yaratmıştı: Stalin Döner kapatıldı!
SON DAKİKA: İtalya'da bakım evinde koronavirüse karşı "Sarılma Odası" kuruldu
DÜNYAKoronavirüse karşı "Sarılma Odası"
Son dakika faz 3'te tamam! Peki, Çin aşısı sonuçları neden farklı?
DÜNYAÇin aşısındaki farklı sonuçlar ne anlama geliyor?
"Kim"seyi dinlemiyor! Son dakika: Japonya'dan nükleer tehtide tepki
DÜNYAJaponya'dan Kuzey Kore lideri Kim'e nükleer tepkisi!
VURAN VURANA! Son dakika: Youtube'dan flaş Trump kararı
DÜNYAYouTube'dan da Trump'a engel!
SON KIYAK! Son dakika: Mike Pence'den Trump açıklaması
DÜNYAPence: Trump'ın azli için adım atmayacağım
Kanada Başbakanı Trudeau, kabineye 3. müslüman bakanı atadı
DÜNYATrudeau'dan kabineye 3. müslüman bakan
Son dakika... ABD Genelkurmay Başkanlığı, Biden'ın 20 Ocak'ta ordunun 46. başkomutanı olacağınu duyurdu
DÜNYAABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan Joe Biden açıklaması!
Beyaz Saray'da 20 Ocak'taki temizlik için 286 bin dolar harcanacak
DÜNYABeyaz Saray'ın yemin töreni temizlik maliyeti 286 bin ...