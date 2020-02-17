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Japonya'da 10 bin çıplak erkek, geleneksel Hadaka Matsuri festivalinde 'yılın en şanslısı' olabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Üzerlerinde sadece peştemal bulunan binlerce kişi refah ve doğurganlığı kutlamak için Saidaiji Tapınağı'nda buluştu. Festivale katılanlar bir rahip tarafından 20 santimetre uzunluğudaki çubukları yakalamaya çalıştı.

Çubukların yakalayan kişilere yıl boyunca iyi talih getireceğine inanılıyor.

Benzer festivallerin her yıl yapıldığı Japonya'da bu geleneğin 500 yıl kadar eskiye dayandığı düşünülüyor. Katılımcılar aynı festivalde soğuk su içerisinde bir ya da iki saat kalarak ruhlarını arındırdıklarına inanıyor.