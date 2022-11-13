DAHA TEMİZ VE GÜVENİLİR

0 karbon hedefine ulaşmak için denizyolu yakıtları, hidrojene göre amonyak depolamanın daha kolay ve güvenilir bir yol olduğunu söylüyor.

NYK Lines ve IHI Power Systems Japon deniz taşımacılığı ve deniz şirketi olarak dünyanın amonyakla çalışan ilk römorkörünü geliştirecek.

NYK Line Yeşil İş Grubu Genel Müdürü Yokoyama Tsutomu “2050’ye kadar net 0 emisyona ulaşmalıyız ve sera gazı salınımını ortadan kaldırmalıyız. Amonyak sıfır karbon emisyonlu olması ve sera gazı salınımı yapmaması nedeniyle en avantajlı çözüm. Ayrıca amonyak taşıma konusunda halihazırda tecrübe sahibiyiz” şeklinde açıklama yaptı.