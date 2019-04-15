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Başta kedi olmak üzere Japonya genelindeki tüm hayvan kafelerinin stres atmak ve iyi vakit geçirmek için en iyi mekanlardan biri olduğunun altını çizen Iguchi, "Hayvanlardan çekinen çocuklar da bazen bu kafeye gelerek hayvan sevgisini geliştiriyor" diye konuştu.