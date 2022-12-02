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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Samurai Blue" Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

Japonya Ulusal Futbol Takımının "Samurai Blue", 2022 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkışı Japonlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Koleksiyonlarında "Dünya Kupası" bulunduran her iki takımı yenerek tur biletini kapan Japonya halkına sevinç yaşattı. Japonya saati ile sabah 06.00ya doğru sona eren karşılaşmanın ardından gencinden yaşlısına birçok Japon futbolsever, Tokyo'nun ünlü Şibuya Kavşağında bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı

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  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya, E Grubu'ndaki üçüncü maçında İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Japonya, E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan İspanya ise 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Japonya Ulusal Futbol Takımı'nın "Samurai Blue", 2022 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkışı Japonlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında "Samurai Blue" ekibi, İspanya ile karşılaştı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Japonya, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Grup aşamasında Almanya sonrası İspanya'yı da mağlup eden Asya temsilcisi, böylelikle ismini üst tur aşamasına yazdırdı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Koleksiyonlarında "Dünya Kupası" bulunduran her iki takımı yenerek tur biletini kapan Japonya Ulusal Futbol Takımı, halkına büyük sevinç yaşattı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    "Samurai Blue" (Samuray Mavisi) takımının Katar'da oynadığı karşılaşma, Japonya saati ile sabah 06.00'ya doğru sona erdi.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Maçın ardından Tokyo'da ulusal bayrakları ve "Samurai Blue" formaları ile ünlü Şibuya Kavşağı'na kavşağa koşan gencinden yaşlısına birçok Japon futbolsever, birbirlerine sarıldı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Sevinç gözyaşlarına hakim olamayan Japon vatandaşları, ulusal dilde "Japonya" anlamına gelen "Nippon, Nippon" tezahüratlarında bulundu.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

    Geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alan kent polisi, kavşak çevresinde hem futbolseverlerin sevinci tatmasını hem de araç trafiğinin akışını sağladı.
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu
  • Japonya tarih yazdı! Dünya Kupası'nda üst tura çıkınca Japonlar sevince boğuldu

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