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        Haberler Dünya Japonya ve Çin ikili ilişkilerde "karşılıklı yarar sağlayan işbirliği" hedefliyor

        Japonya ve Çin ikili ilişkilerde "karşılıklı yarar sağlayan işbirliği" hedefliyor

        Japonya Başbakanı ve Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu, başkent Tokyo'da görüştü. Tokyo yönetimi Pekin'e, 'sorunları diyalog yoluyla çözme' mesajını iletti. Bölge istikrarının önemine vurgu yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 08:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 08:44
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        Japonya ve Çin'den 'işbirliği' hedefi
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        Japonya hükümeti, ikili ilişkilerde mevcut sorunların "diyalog yoluyla" çözüme kavuşturulmasına yönelik niyetini Çin yönetimine iletti.

        Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'yu ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao ile bir araya geldi.

        Hükümetin açıklamasına göre görüşmede Kişida, "karşılıklı yarar sağlayan ilişki" vurgusu yaparak, mevcut sorunlarda "diyalog arayışı" mesajı verdi.

        Japon Başbakan, "Zorluklar ve kaygılar konusunda diyalogla ilerleme kaydederek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini hızlandırabileceğimizi umuyorum" dedi.

        Liu da ülkesinin, "ikili diyaloğun geliştirilmesinin" önemini vurguladığını ve çeşitli alanlarda "fikir alışverişlerinin teşvik edilmesini" ümit ettiğini bildirdi.

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        "TAYVAN BOĞAZI" MESAJI

        Görüşme sonrası gazetecilere konuşan Liu, iki ülke arası "üst düzey görüşmelerin sürdürülmesi" konusunda, Başbakan Kişida ile anlaştıklarını söyledi.

        Japon basının, Pekin'de ÇKP Dış İlişkiler İrtibat Dairesi'ne dayandırdığı bilgiye göre görüşmede Liu, Tayvan Boğazı'nda istikrarın korunması mesajı verdi.

        Bölgede istikrarın korunmasının "iki ülkenin ortak çıkarına" olduğunu kaydeden Liu, Japonya'nın, Pekin'in "tek Çin ilkesine" uyması gerektiğini söyledi.

        Çinli bürokrat, Tokyo ziyaretinde görüştüğü Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile, iki ülke Dışişleri Bakanlarının karşılıklı ziyaret fırsatlarını ele aldı.

        Liu, başkentte LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Izumi Kenta ile ayrı ayrı görüştü.

        Motegi-Liu görüşmesinde, ÇKP ile Japonya'daki iktidardaki LDP arasında, en son 2018'de düzenlenen üst düzey görüşmelerin yeniden başlatılması ele alındı.

        ZİYARET 27 MAYIS ZİRVESİ SONRASI DÜZENLENDİ

        Japonya devlet televizyonu NHK, yayımladığı haberde Liu'nun yakın gelecekte, Çin dış politikasında önemli bir figüre dönüşebileceği ihtimalini vurguladı.

        NHK haberinde, Liu'nun Japonya'ya düzenlediği ziyaretini, iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun daveti üzerine gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Ziyaretin, 27 Mayıs'ta Japonya, Çin ve Güney Kore liderlerinin 4,5 yıl sonra ilk kez Seul'de düzenlediği üçlü zirvenin akabinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

        Liderler, ortak açıklamada, "Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da barış, istikrar ve refahın korunmasının ortak çıkar ve sorumluluğumuz olduğunu teyit ettik." demişti.

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