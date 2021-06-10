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Japonya'dan Belaruslu hava yolu şirketlerine yaptırım

Japonya, "zorla indirilen yolcu uçağı" nedeniyle Belarus hava yolu şirketlerine yaptırım uygulayacak.

Japonya'dan Belaruslu hava yolu şirketlerine yaptırım
Japonya'dan Belarus'a yaptırım
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AA

Japonya, Belarus'ta 23 Mayıs'ta uluslararası bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle "zorla indirilmesi" ve yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınmasının ardından bu ülkenin hava yolu şirketlerine yaptırım kararı aldı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Kabine Sekreteri Kato Katsunobu, hükümetin Japon hava yolu şirketlerine Belarus üzerinden uçmamalarını tavsiye edeceğini belirtti.

Kato, ayrıca Belarus hava yolu şirketlerine ait uçakların Japonya'ya inmelerinin yasaklanacağını kaydetti.

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİ İHLAL EDEN EYLEM

Zorla indirmenin, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni ihlal eden bir eylem olduğunu vurgulayan Kato, "Sivil bir uçağın zorla indirilmesini ve uçaktaki bir yolcunun Belarus otoriteleri tarafından gelişigüzel gözaltına alınmasını kınıyor, alıkonulan gazetecini derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Japonya ile Belarus arasında doğrudan uçak seferi bulunmadığından yaptırım daha çok sembolik nitelik taşıyor.

RYANAIR UÇAĞININ İNDİRİLMESİ

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçakI, 23 Mayıs'ta bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protasevich gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.​​​​​​​

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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