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"O BİZİM DNA'MIZIN BİR PARÇASIYDI"



Aniston, ardından gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Bu seferki beni derinden yaraladı. Matty'mize veda etmek zorunda kalmak daha önce hiç yaşamadığım çılgınca bir duygu dalgası oldu. Hepimiz hayatımızın bir noktasında kayıp yaşarız. Hayat kaybı ya da sevgi kaybı... Bu kederin içinde gerçekten oturabilmek, birini bu kadar derinden sevdiğiniz için sevinç ve minnettarlık anlarını hissetmenizi sağlar ve biz onu derinden sevdik. O bizim DNA'mızın bir parçasıydı. Biz her zaman altı kişiydik. Bu, kim olduğumuzu ve yolumuzun ne olacağını sonsuza dek değiştiren seçilmiş bir aileydi. Matty insanları güldürmeyi seviyordu. Kendisinin de söylediği gibi; eğer 'kahkaha' duymazsa öleceğini düşünürdü. Hayatı kelimenin tam anlamıyla buna bağlıydı ve tam da bunu yapmayı başardı. Hepimizi güldürdü. Hem de çok güldürdü. Matty, seni çok seviyorum ve şu anda tamamen huzur içinde olduğunu ve acı çekmediğini biliyorum. Seninle her gün konuşuyorum... Bazen, 'Daha çılgın olabilir misin?' dediğini duyar gibi oluyorum. Dinlen küçük kardeşim. Günümü hep güzelleştirdin...