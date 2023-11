7 Şurada Paylaş!









"KOMİK VE NAZİK BİRİYDİ"



Courteney Cox, "Seninle geçirdiğim her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum. Matthew ile yaptığım gibi biriyle yakın çalıştığınızda, paylaşmak istediğim binlerce an var. Şimdilik burada en sevdiklerimden biri var. Biraz geçmişten bahsetmek gerekirse; 'Chandler' ve 'Monica'nın Londra'da tek gecelik bir kaçamak yapmaları gerekiyordu ama seyircinin tepkisi yüzünden, bu onların aşk hikayesinin başlangıcı oldu. Bu sahnede çekime başlamadan önce söylemem için komik bir replik fısıldadı. Sık sık böyle şeyler yapardı. Komik ve nazik biriydi...." ifadelerini kullanmıştı.