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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal!

Eski eşi Kevin Federline'ın çocuklarının kendisiyle görüşmek istemediğini söylemesinin ardından zor günler geçiren Britney Spears'a Jennifer Lopez'den destek geldi. Ünlü şarkıcı, meslektaşına "Güçlü kal!" sözleriyle seslendi

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  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, babası Jamie Spears​’ın 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmıştı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra haziran ayında Sam Asghari ile nikah masasına oturan şarkıcı, bu kez de eski eşi Kevin Federline ile karşı karşıya gelmişti.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLAR DÜĞÜNE KATILMAK İSTEMEDİ"

    Ünlü şarkıcıdan Sean Preston ve Jayden adında iki oğlu bulunan dansçı, ITV News'e verdiği röportajda çocuklarının annelerini görmek istemediğini ve Spears'ın düğününe de katılmamayı tercih ettiklerini söylemişti.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    Eski eşinin açıklamalarının ardından zor günler geçiren Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımına "Jennifer Lopez'in bir keresinde dediği gibi, 'O kameranın altına bak ve dünyadaki tüm küçük kızlara sesini yükseltmesini ve adaletsizliğe ışık tutmaktan asla vazgeçmemesini söyle'. Özgürlüğün bir ruh hali olduğunu paylaşmak için buradayım!" ifadelerini not düştü.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    "GÜÇLÜ KAL!"

    Meslektaşının bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Lopez de Spears'ın gönderisini kendi sayfasında yayınlayıp, ünlü şarkıcıya "Güçlü kal!" sözleriyle seslendi.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    "BENİ SEVMELERİNİ O KADAR ÇOK İSTEDİM Kİ..."

    Spears, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Beni sevmelerini o kadar çok istedim ki belki de abartmış olabilirim." ifadelerini kullanmış, çocuklarının evine daha az geleceklerini söylediklerini ve bunu eski eşiyle de paylaştığını belirtmişti.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    "UMARIM ÇOCUKLARIMIZ BÜYÜYÜNCE DAHA İYİ OLUR"

    Kevin Federline de eski eşinin gönderisinin ardından bir dizi video yayınlamıştı. Şarkıcının haberi olmadan çekilen videolarda Britney Spears'ın çocuklarıyla sert bir tonda konuşması dikkat çekmişti. 

    Federline videoyu paylaşırken "Umarım çocuklarımız büyüyünce bundan daha iyi olurlar." ifadelerini kullanmıştı. Spears da daha sonra kendi gönderilerini silmişti.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

    Şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de konuşan Federline, "Onlara açıklamaya çalışıyorum. 'Belki de bu onun kendini ifade etme şeklidir' diyorum. Ama onun hareketleri çocukları etkiliyor. Liseye giden bir genç olmak şu an nasıldır tahmin bile edemiyorum." demişti.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    "ONLARA HER ŞEYİMİ VERDİM"

    40 yaşındaki şarkıcı, daha sonra eski eşinin yorumlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise şu ifadelere yer vermişti:

    Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan çok önceydi. Onlara her şeyimi verdim. Bu konuyla ilgili tek bir kelime söyleyeceğim: KIRICI. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin.' demişti. Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    YENİ EŞTEN CEVAP

    Federline'ın açıklamalarına tepki gösteren Spears'ın eşi Sam Asghari de "Çocuklarının kendilerini uzaklaştırdığına dair söylenenlerin hiçbir dayanağı yok ve böyle bir ifadeyi kamuoyuyla paylaşmak büyük sorumsuzluk. Çocuklar çok zeki ve yakında 18 olacaklar. Kendi kararlarını vermeye başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

    Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Spears'ın, Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.
  • Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

    2007'DE BOŞANMIŞTI

    Şarkıcı, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston (16) ve Jayden (15) adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

    Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

    Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News, Reuters.

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