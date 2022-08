Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal!

"ONLARA HER ŞEYİMİ VERDİM"

40 yaşındaki şarkıcı, daha sonra eski eşinin yorumlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise şu ifadelere yer vermişti:

Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan çok önceydi. Onlara her şeyimi verdim. Bu konuyla ilgili tek bir kelime söyleyeceğim: KIRICI. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin.' demişti. Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum.