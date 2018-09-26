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"Çalışacağım ve hayatım boyunca sahip olduğum en kusursuz şekle sokacağım bedenimi" diyen Lopez, egzersiz programları sırasında kendini yorgun hissettiği anlar da olduğunu belirterek bulabildiği her fırsatta hatta seyahatte bile programını aksatmadığını belirtti. Birçok duygu hissettiğini belirten Lopez "Ama en çok güçlü, mutlu ve müteşekkir hissediyorum" diye yazdı.