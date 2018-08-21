Jeonbuk Motors - Daegu maçı heyecanı

Jeonbuk Motors ve Daegu, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Jeonbuk Motors 56 puanla 1. sırada, Daegu 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Daegu son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 507. İddaa'da Jeonbuk Motors kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Daegu kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Jeonbuk Motors önceki hafta FC Seoul mücadelesinde 0-2 kazandı.

Daegu, Ulsan Horang-i karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Jeonbuk Motors, evinde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 10 gol yedi.

Daegu, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 12 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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