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Haberler Dünyadan Jerry Douglas yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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Jerry Douglas yaşamını yitirdi

Ülkemizde 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan dizide 'John Abbott' karakterini canlandıran Jerry Douglas, 65 yaşında hayatını kaybetti

Jerry Douglas yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
'Yalan Rüzgarı'nın yıldızı hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Türkiye'de 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan 'The Young and the Restless'ın oyuncu kadrosunda yer alan Jerry Douglas, 65 yaşında hayata veda etti.

Dizide 'John Abbott' karakterini canlandıran Douglas'ın vefat haberini ailesi duyurdu. Deadline'ın aktardığına göre, oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

JERRY DOUGLAS HAKKINDA

Jerry Rubenstein olan Jerry Douglas, 12 Kasım 1932'de Chelsea, MA'da doğdu. Brandeis Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra New York'ta Uta Hagen ve Los Angeles'ta Jeff Corey ile oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine başladı.

Mart 1982'de "The Young and the Restless"ın kadrosuna Abbott ailesinin patriği ve Jabot Cosmetics'in zengin sahibi John Abbott olarak katıldı. İzleyiciler onunla ilk tanıştığında, çocukları Jack, Ashley ve Traci'nin yetişkinliğe geçişlerine yardım eden bekar bir baba rolündeydi. Dizide 2006 yılına kadar ana karakterler arasında yer alan John Abbott karakteri, o yıl yaşam desteğinin kesilmesiyle dizide öldürüldü.

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