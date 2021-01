"ANNE OLMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

May, muhabirlerin, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Anne olmak için şu an çok erken. Kariyerime odaklanmak istiyorum doğrusu. Şu an her şeyimle işime odaklanmış durumdayım" şeklinde yanıt verdi.