Jiangsu Shuntian - Shenzhen Phoenix maçı öncesi rakamlar

Jiangsu Shuntian ve Shenzhen Phoenix, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Jiangsu Shuntian 30 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Shenzhen Phoenix 25 puanda ve 9. sırada. Jiangsu Shuntian, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Shenzhen Phoenix son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 522. İddaa'da Jiangsu Shuntian kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Shenzhen Phoenix kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Jiangsu Shuntian önceki hafta Shenzhen Phoenix mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Shenzhen Phoenix ise Jiangsu Shuntian karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Jiangsu Shuntian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jiangsu Shuntian, kendi sahasında 15 gol attı, 6 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shenzhen Phoenix 15 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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