Joe Biden başkan yardımcısı adayı belli oldu!

Reuters

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden Başkan Yardımcısı adayı olarak Kamala Harris’i seçti.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden başkan yardımcısı adayı olarak California Senatörü Kamala Harris'i seçtiğini açıkladı. Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, mart ayında partisinin adayı olması halinde yardımcısı olarak bir kadın siyasetçiyi seçeceğini söylemişti.

3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Joe Biden-Kamala Harris, Cumhuriyetçi Donald Trump-Mike Pence ile yarışacak.

DEMOKRAT PARTİ BAŞKAN ADAYLIĞI YARIŞINA KATILMIŞTI

Kamala Harris, hem Senatörlük hem California Eyaleti Adalet Bakanlığı hem de San Francisco Bölge Baş Savcılığı yapmış bir isim. Demokrat Parti başkan adaylığı yarışına katılmış olması nedeniyle ulusal basının mercek altına alınmıştı ve bir dönem en güçlü adaylar arasında gösterilmişti.

Harris, Demokrat Parti başkan aday adaylarının televizyondan yayınlanan tartışmasında Biden'ı hedef almıştı. Harris, Biden'ın bazı görüş ve geçmişte savunduğu politikaları sert bir dille eleştirmişti.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından protestoların düzenlendiği bir dönemde emniyet teşkilatında kapsamlı bir reform yapılması gerektiğini savunarak Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinin övgüsünü toplamıştı.