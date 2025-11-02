John Duran: Çok güzel gol attım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından John Duran, galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş'a karşı 3-2'lik galibiyette son golü atan Duran, maçın ardından, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"KENDİMİ YÜZDE YÜZ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Sözlerine devam eden Duran, sakatlığı ve geri dönüşüyle ilgili gelen sorunun ardından, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması." diye konuştu.