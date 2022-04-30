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'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!' iddiası!

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sürüyor. İkilinin mahkemede verdiği ifadeler konuşulmaya devam ederken yeni bir iddia gündeme geldi. Depp'in, evli oldukları dönemde Heard'le görüşen Elon Musk'ı darbettiği öne sürüldü

HABERTURK.COM
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    Amerikalı aktör Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

    "ELON MUSK'I DÖVDÜ"

    Çiftin eski menajeri Christian Carino'nun, Heard'ün Depp ile barışmaya çalıştığı sırada Elon Musk ile görüştüğünü öne sürmesinin ardından bir söylenti daha ortaya atıldı. Bu kez Johnny Depp'in bir dönem Heard ile buluşan Elon Musk'ı darbettiği iddia edildi. 
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    "İLİŞKİLERİNİN BAŞLARINDA ÇOK MUTLUYDULAR"

    Mahkemede Johnny Depp'in eski koruması Malcolm Connolly da ifade verdi. Connolly, ikilinin ilişkilerinin başında çok mutlu olduklarını ifade etti. "Zoom" üzerinden toplantıya katılan Malcolm Connolly, Depp ile Heard arasında 2015'te Avustralya'daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili de konuştu.

    Heard, tartışma sırasında Depp'in cinsel organını çıkararak, tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly'nin bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    KORUMANIN AÇIKLAMALARI KAHKAHAYA BOĞDU

    Malcolm Connolly'nin, "Eğer Bay Depp'in cinsel organını görsem hatırlardım." şeklindeki sözleri herkesi kahkahaya boğdu. Son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Johnny Depp gülerken, Amber Heard'ün ise kaskatı kesildiği anlar objektiflere yansıdı.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    "DOMİNANT TARAF OLMAK İSTİYORDU"

    Ardından gittikçe daha sık tartışmaya başlayan çiftin arasında yaşananların değişmeye başladığını söyleyen Depp'in eski koruması, "Amber, gittikçe daha alıngan ve talepkar olmaya başladı. İlişkideki dominant taraf olmak istediğini anlayabiliyordum." dedi.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    "HAYKIRIŞLARINI DUYABİLİYORDUM"

    Connolly'nin, Heard'ün huysuzlaşmaya başladığında Depp'in gittikçe sessizleştiğini ileri sürdü.

    Açıklamalarına devam eden Malcolm Connolly, ikisi arasında hiçbir zaman fiziksel şiddet görmediğini itiraf etti. Bunun yanı sıra oyuncu çiftin sık sık tartıştığını duyduğunu dile getiren Connoly, "Amber'ın çığlık attığını, bağırışlarını ve haykırışlarını rahatlıkla duyabiliyordum." şeklinde konuştu.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    "BOYNUNDA ÇİZİKLER VE GÖZÜNDE MORLUKLAR MEYDANA GELİRDİ"

    Güvenlik görevlisi daha sonra hiçbir şiddete tanık olmamasına rağme Depp'in yüzünde çizikler ve yaralar fark etmeye başladığını ifade etti.

    Heard'de ise hiç iz görmediğini kaydeden Malcolm Connolly, "Hemen fark ettiğim şey; bu işaretlerin çoğunun Depp'in yüzünün sol tarafında meydana geldiğiydi." dedi.

    Korumasının iddiasına göre; zaman zaman Johnny Depp'in boynunda çizikler olurdu, dudağı şişerdi ya da gözünde morluk meydana gelirdi. Bu yaraların gittikçe daha sık olmaya başladığını söyleyen Connoly, "Her hafta değil ama kesinlikle oluyordu." ifadelerini kullandı.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    "KORKUNÇ BİR EŞEK ŞAKASI!"

    Aktörün korumalarından bir diğeri olan Jenkins'e göre; Heard, Depp'le giriştiği şiddetli kavganın ardından aktörle paylaştığı yatakta görülen dışkının sorumluluğunu üstlendi. Koruma, Amber Heard'ün bunu "korkunç bir eşek şakası" diye tanımladığını söyledi.

    Mahkemede ifade veren Jenkins, Heard'ün 2016'daki 30. doğum günü yemeğinden sonra yaşananlar hakkında da konuştu.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    NELER OLMUŞTU?

    Depp ve Heard arasındaki iftira davası, Depp'in eski eşine karşı 2019'da verdiği dava dilekçesi üzerine 11 Nisan Pazartesi günü Virginia eyaletinin Fairfax kentinde başlamıştı.

    Depp, eski eşinin 2018'de The Washington Post'ta yayımlanan, "Cinsel şiddete karşı sesimi yükselttim ve kültürümüzün gazabına uğradım. Bu değişmek zorunda" başlıklı yazısında kendi kişilik haklarına saldırdığını öne sürmüştü.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    "CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM AMA SESSİZ KALDIM"

    Heard, 2018'deki yazısında, "Birçok kadın gibi ben de üniversite çağında taciz edildim ve cinsel saldırıya uğradım ama sessiz kaldım, şikayette bulunmanın adalet getirmesini beklemiyordum. Kendimi mağdur görmemiştim." demişti.

    Amber Heard, "İki yıl önce, aile içi şiddeti temsil eden bir kamuoyu figürü oldum ve kültürümüzün sesini yükselten kadınlara yönelik gazabının tüm gücünü hissettim." şeklinde konuşmuştu.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

    "BARİZ 'ŞİDDET' İMASI İÇERİYOR"

    Johnny Depp'in adı yazıda geçmemekle birlikte, aktörün hukuk ekibi yazının oyuncunun aile içi şiddet uygulayan biri olduğuna dair bariz ima içerdiğini öne sürmüş ve bunun kategorik ve açık biçimde yanlış olduğunu söylemişti. Depp, yaşananların ardından en az 50 milyon dolar tazminat talep etmişti.

    KARŞI DAVA!

    Heard de verdiği rahatsızlık ve iddialarına karşı koymak için Depp'e 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.
  • 'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

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