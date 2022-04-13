"SALDIRGAN TARAF HEARD!"

Duruşmada ilk olarak söz alan Johnny Depp'in avukatları Heard'ün sürekli tekrarladığı "duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ve taciz" iddialarını yalanladı.

Depp'in avukatlarından Benjamin Chew, Amber Heard'ün bu ilişkideki saldırgan taraf olduğunu iddia etti. Chew, buna kanıt olarak da Johnny Depp'in geçmişte ilişki yaşadığı Winona Ryder, Kate Moss ve iki çocuk sahibi olduğu Vanessa Paradis'nin hiçbir zaman oyuncuya yönelik şiddet iddiasında bulunmadığını söyledi.

Avukat, tanıklıkların da Amber Heard'ün "Johnny Depp beni taciz etti" suçlamalarının yalan olduğunu ortaya çıkaracağını öne sürdü.