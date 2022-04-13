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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

Olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası görülmeye başlandı. Heard ve Depp'in birbirlerini iftirayla suçladığı davada ortaya çok konuşulacak iddialar atıldı

HABERTURK.COM
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün aşkları önce evliliğe, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçen yıl İngiltere'de gerçekleşti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "İFTİRA" DAVASI

    Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açtı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada noktalanmadı.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    DÜN İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

    Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. O davanın ilk duruşması dün ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görüldü. Eski çiftin karşı karşıya geldiği duruşmaya, yine birbirleri aleyhine yönelttikleri suçlamalar damgasını vurdu.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "YALAN SÖYLÜYOR"

    Çiftin avukatları da iki ünlüye yönelik ilginç nitelemelerde bulundu. Depp'in avukatları Amber Heard'ün, hayatının performansını sergilemeye hazırlandığını ileri sürüp, güzel yıldızı "yalan söylemekle" itham etti.

    Amber Heard'ün avukatları da Depp'i kast ederek, "bu duruşmanın korsan kostümü ve şöhretin ardına gizlenen gerçek yüzünü gözler önüne sereceğini" ileri sürdü.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "SALDIRGAN TARAF HEARD!"

    Duruşmada ilk olarak söz alan Johnny Depp'in avukatları Heard'ün sürekli tekrarladığı "duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ve taciz" iddialarını yalanladı.

    Depp'in avukatlarından Benjamin Chew, Amber Heard'ün bu ilişkideki saldırgan taraf olduğunu iddia etti. Chew, buna kanıt olarak da Johnny Depp'in geçmişte ilişki yaşadığı Winona Ryder, Kate Moss ve iki çocuk sahibi olduğu Vanessa Paradis'nin hiçbir zaman oyuncuya yönelik şiddet iddiasında bulunmadığını söyledi.

    Avukat, tanıklıkların da Amber Heard'ün "Johnny Depp beni taciz etti" suçlamalarının yalan olduğunu ortaya çıkaracağını öne sürdü.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "ŞİDDET TIBBİ RAPORLARLA KANITLANDI"

    Depp'in diğer avukatı Camille Vasquez de çiftin ilişkisinde yaşanan tek şiddet olayından zarar gören kişinin de aktör olduğunu ifade etti. Avukat, Avustralya'da bulundukları sırada Amber Heard'ün Depp'e şişe fırlattığını ve bunun sonucunda da aktörün elinden yaralandığını belirtti. Bu durumun tıbbi raporlarla kanıtlandığını da sözlerine ekledi.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "REHİN" VE "TECAVÜZ" SÖYLENTİSİ

    Duruşma sırasında Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in aleyhine çok çarpıcı iddialarda bulundu. Heard'ün avukatlarından Elaine Bredehoft, Depp'in, 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada oyuncuyu üç gün boyunca rehin aldığını ve tecavüz ettiğini iddia etti. Söylentinin dudak uçuklatan kısmı ise bu sırada Depp'in bir likör şişesi de kullandığıydı.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    Bredeford'un iddiaları bununla da sınırlı değildi. Avukat, yine 2015'te bu kez Bahamalar'da Depp'in, Heard'e tacizde bulunduğunu iddia etti. Altı hafta sürmesi beklenen duruşmalar sırasında Heard'ün de Depp'in kendisine yönelik sözlü, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizleri hakkında konuşacağı belirtildi.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Duruşmada Johnny Depp'in ablası Christie Dembrowski de tanık olarak dinlendi. 61 yaşındaki Dembrowski, ifadesini verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Christie Dembrowski, küçükken annelerinden duygusal ve fiziksel şiddet gördüklerini anlattı.

    Dembrowki, annelerinin gergin bir kadın, buna karşılık babalarının ise kibar ve sakin bir insan olduğunu anlattı. Johnny Depp'in ablası, anne ve babalarının tamamen farklı kişilik yapılarına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "TEK GÖZLÜ' LAKABINI SEVERDİ"

    Christie Dembrowski, kendisine yöneltilen, "Anneniz Johnny'e hitap ederken bir takma isim kullanır mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    'Tek gözlü" onun en sevdiği takma isimdi. Çünkü Johnny büyürken doktorlar gözlerinden birinde göz tembelliği olduğunu söylemişti. O yüzden de o gözünün normal fonksiyonlarını yerine getirmesi için sağlam gözünü kapatmışlardı bir süre için...

    Dembrowski, annesinin kendilerine taktığı bu isimlere alıştıklarını ve hayatlarının normal bir parçası olarak gördüklerini de sözlerine ekledi. Christi Dembrowski, annesi kendisini dövdüğü zaman Johnny'nin de bütün çocuklar gibi ağladığını ifade etti.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "YAŞLI, ŞİŞMAN ADAM!"

    Abla Christie Dembrowski, kardeşi Johnny'e ünlü bir moda firmasından modellik teklifi geldiğinde oyuncunun ona "Yaşlı, şişman adam!" dediğini de sözlerine ekledi.

    Heard'ün avukatları ünlü oyuncunun aslında Depp'in gerçek kişiliğini gözler önüne sermeyi hiç istemediğini fakat bunun olacağını da sifade etti.

    Heard tarafından gelen diğer iddiaların arasında Johnny'nin Amber'ın hayatını zorlaştırmak vee yıkmak istediği söylentileri yer aldı. Ayrıca Johnny Depp'in Amber'ı tahrip ettiği de suçlamalar arasında...
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    "DEPP DÜŞTÜ, HEARD İSE YÜKSELDİ!"

    Amber Heard'ün avukatlarından Ben Rottenborn, Depp'i "takıntılı bir eski koca" olarak nitelendirdi. Depp'in kariyerinin düşüşe geçtiğini, buna karşılık Heard'ün ise kariyerinde yükselmeye başladığını ileri sürdü.

    Rottenborn, Johnny Depp'in, geçmişte yaptıklarının sorumluluğunu almak yerine duruşmaları "sabun köpüğü TV dizilerine çevirmeye" çalıştığını söyledi.
  • Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hesaplaşma bitmiyor!

    HOLLYWOOD'U ELEŞTİRMİŞTİ

    Öte yandan "Ne kadar uzun sürerse sürsün bu 'iptal kültürü', esasen kirli hava anlamına gelen şeylere dayanan bu anlık yargılama acelesi, tarihte bir olay olarak görülebilir." diyen Johnny Depp, kendisini silmiş gibi davranan Hollywood'u şu anki durumunun kesinlikle eskisi gibi olmadığını ifade etmişti. Depp, daha sonra sözlerine şöyle devam etmişti:

    Daha ne kadar stüdyo gibilerinin formülüne ihtiyacımız var? Seyirci olarak daha ne kadar küçümsemeye ihtiyacımız var? Hollywood'un seyirciyi gülünç bir şekilde hafife aldığını düşünüyorum.

    Ünlü aktör, San Sebastian Film Festivali'ni kendisi hakkında gerçekte var olmadığı halde çok uzun zamandır öne sürülen fikirlere itibar etmeyerek kendisine destek verdiği' için övmeyi de ihmal etmedi.

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