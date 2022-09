DAVA FİLM OLUYOR

Tüm dünyanın merakla izlediği ve takip ettiği dava 6 hafta sürmüştü. Şimdi beyazperdeye taşınacak olan davanın filmi Tubi adlı dijital platformda yayınlanması planlanıyor. Filmin adı “Hot Take: The Depp/Heard Trial” olacak. Johnny Depp’i "Days of Our Lives" dizisiyle tanınan Mark Hapka, Amber’ı ise Megan Davis canlandıracak.