Jönköpings Södra - Gefle rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Jönköpings Södra, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Gefle takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. 22 puanlı Jönköpings Södra 10. sırada bulunuyor, Gefle 14 puana sahip ve 16. sırada. Jönköpings Södra, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gefle son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 307. İddaa'da Jönköpings Södra kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Gefle kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Jönköpings Södra önceki hafta Sundsvall mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gefle ise Hammarby maçında 2-1 yenildi.

Jönköpings Södra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Jönköpings Södra, kendi sahasında 11 gol attı, 17 gol yedi.

Gefle ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gefle, 9 gol atarken 18 gol yedi.

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