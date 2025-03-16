Jose Morais: Mourinho ile karşılaşmak gururdur

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Çaykur Rizespor'un iyi takım olduğunu ve iyi oyuncularının bulunduğunu vurgulayarak "İyi organizasyona sahip bir takıma karşı oynadık. Bu açıdan galibiyeti daha değerli kıldı." dedi.

Volkan Demirel'in daha önce takımda iyi işler yaptığını ifade eden Morais, "Bir takıma sezon ortasında gelmek zordur. Her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Onun iyi yaptığı şeylerin yanında bazı şeyleri ekleyerek şu an sonuçları alıyoruz. Şu döneme kadar takım olarak iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar yerine getirmeye çalıştılar. Ben takımımla bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik direktörlük görevi zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Zor bir görevi vardı. Ben o görevi devraldım. İyi işler yaparak sonuçları buraya kadar getirdik. Oyuncularımla çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.