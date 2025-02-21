Jose Mourinho: Avrupa'da Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için gururluyuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, son 16 turuna yükseldi. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Gelecek turdaki muhtemel rakipleri olan Olympiakos ve Rangers hakkında konuşan Jose Mourinho, “Olympiakos’a uçuş süresi daha kısa çünkü o yüzden Olympiakos olabilir. Ama İskoçya’ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum var. Çok güzel bir atmosfer oluyor, çok tutkulu taraftarları var. İlk maç deplasmanda olacak. Fred bizim için önemli bir eksik olacak. Bunu düşünecek vaktimiz var. Pazartesi günü ligde ve perşembe günü kupada oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Şimdi Avrupa Ligi’ni unutacağız. Tabii ki tur atladığımız için mutluyuz. UEFA turnuvalarında Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için de gururluyuz” ifadelerini kullandı.

"BU KARARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetecek olmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Mourinho, “Üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse bunun güvenirlilik ve maçın imajı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karardan dolayı mutluyum. Ben kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama fair-play insanıyım. Bizler o maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da bu maçı kazanmak istiyor. Umarım büyük bir futbol maçı olur” şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam, Anderlecht takımından dikkatinizi çeken bir oyuncu oldu mu şeklinde gelen soruya, “Ben maç oynadığım zaman özellikle bir oyuncuya odaklanacak vaktim olmuyor. Genel olarak rakip takıma odaklanıyorum. Dolayısıyla bir oyuncu üzerinde onu izleme vaktim olmuyor. Bence rakibimiz iyi ve organize bir takım. Çok fazla genç oyuncuları var. Oynamış olduğumuz ilk maç bence bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığımız en iyi maçtı. Buraya bu yüzden istikrarlı ve iyi bir şekilde geldik” diye cevap verdi.