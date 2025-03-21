Jose Mourinho'dan genç yıldıza kanca: Alan Virginius!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, performansını beğenmediği Allan Saint-Maximin'in üstünü çizdi. Portekizli teknik adamın gelecek sezon bu bölge için bonservisi Lille'de bulunan Alan Virginius'u istediği iddia edildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddiası gündeme geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip, bonservisi Lille'de bulunan 22 yaşındaki Alan Virginius ile ilgileniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği kaydedildi. Öte yandan Allan Saint-Maximin'in yerine düşündüğü belirtildi.