Jose Mourinho: Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtikçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık. Bu maçı idare etmek zordu. Sarı kartı olanlar vardı, kulübede orta saha ve savunmacı yoktu. Oyuncuların dengelerini koruması zordu. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum. Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. Saint-Gilloise dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Ortalardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimiz belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var." dedi.

"HAKEM ONLARI AFFETTİ"

Mourinho, hakemle ilgili gelen sorunun ardından, "Slavia'nın ikinci sarıdan bir kırmızı kartı olması gerekiyordu. Hakem onları affetti. Bize kartları kolay gösterdi. Genel olarak bakacaksak hakem kötü değildi, iyiydi." cevabını verdi.

BASIN TOPLANTISI

Jose Mourinho, basın toplantısında, "Tamamen iki farklı maç oynadık. Alkmaar maçına rahat gitmiştik. Bugün oyuncularım o baskıyı hissetti. Aslında ilk oynadığımız maçtan itibaren üst tura çıkacak sıralamadaydık. Bugün puan baskısını yaşadık. Oyuncularım bu sorumlulukla çıktı ve iyi odaklandı. İlk yarıda rakibe 2-3 pozisyon verdik. Ortalarda iyi pozisyon alamadık. İkinci yarı daha farklıydı takım, daha özgüvenliydi. Rakip adam adama oynuyordu, böyle oynayan takımlar dakikalar geçtikçe düşer. Sonra da gol geldi. Zor bir maç oldu bizler için. 5 oyuncu sarı kart gördü. Seba, Maximin idman yapamadı, Samet 1 antrenman yaptı. Kulübede orta saha ve savunma için kimse yoktu. Ancak, oyuncularım cesurdu ve galibiyeti hak etti." diye konuştu.