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HaberlerKültür-Sanat

Joss Stone büyüledi

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Joss Stone, İstanbul konserinde şarkıları ve sempatik tavırlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. sahnede Türk bayrağı açtı, seyircilerin arasına inip şakalaşan Stone ayakta alkışlandı.

Joss Stone

Dünya müziğinin en özgür ruhlu sanatçılarından biri kabul edilen Grammy ödüllü şarkıcı Joss Stone, önceki akşam İKSV'nin düzenlediği 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında Volkswagen Arena'da sahne aldı.

 

Şarkılarının yanı sıra konser boyunca sempatik tavırlarıyla seyircileri büyüleyen Stone, "Spring" şarkısından önce şarkının isminin Türkçe karşılığını seyircilere sorarak, "İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası dünyadaki favorim olan yerlerden biri. Burada olmak çok güzel. Keşke şimdi sizinle Türkçe konuşabilseydim." diye konuştu.

Kendine has bir vokal tekniği geliştiren ilk albümüyle Grammy ve Brit ödülleri kazanan Joss Stone konser sırasında bir ara sahneden seyircilerin arasına indi. Stone, "Burada olduğunuzdan emin olmak istedim. Hepiniz burada mısınız?" diyerek şarkıyı sevenleriyle birlikte söyledi.

Sahnede kendisine verilen Türk bayrağını açan ünlü şarkıcı konserinde caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde "Choking Kind", "Big Old Game", "Stuck On You", "Love Me", "Tell Me What We Gonna Do", "Spell On You" ve "Right To Be Wrong" gibi şarkılarının da içinde bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

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