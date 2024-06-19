Jude Bellingham'dan Arda Güler'e: "Abi!"
Arda Güler'in muhteşem golü futbol dünyasını sarstı. Real Madrid'ten takım arkadaşı Jude Bellingham, Arda'nın golüne "Hiç şaşırmadım abi" yorumunu yaptı
Giriş: 19.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:52
A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu.
Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.
Jude Bellingham ise Arda Güler'in golüne, "Hiç şaşırmadım abi" yorumunu yaptı.
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