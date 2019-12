Juice WRLD kimdir, kaç yaşında? Juice WRLD neden öldü? soruları ABD'li ünlü rapçinin ölümünün ardından merakla araştırılıyor. Lucid Girls, All Girls Are The Same, Robbery gibi şarkılarıyla tanınan Juice WRLD'nin ABD Chiago Havalimanı'ndan hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte Juice WRLD'nin kısaca hayatına ve ölüm nedenine dair detaylar...

JUICE WRLD NEDEN ÖLDÜ?

21 yaşındaki ünlü rapçi, Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'ün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası da gelen bilgiler arasında.

JUICE WRLD KİMDİR?

Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısıdır. Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktadır.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. _ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.